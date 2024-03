Corini: “Bisognava ripartire, ora abbiamo nove gare per fare qualcosa di importante”

Missione compiuta per il Palermo che, pur soffrendo, torna alla vittoria dopo tre incontri battendo il Lecco. Inoltre, senza subire reti. Eugenio Corini, intervenuto nel post partita, spiega che “era fondamentale vincere e ripartire”.

“Lo abbiamo fatto in un campo in cui non era facile. Sono felice per questo risultato che era un punto focale – dice nelle parole riprese da Radio Time -. Siamo sempre stati coesi, ma a volte non ha portato risultati. Lo spirito che abbiamo messo in campo oggi ci permette, però, di preparare meglio la prossima gara”.

Poi la fase difensiva, le parole su Nedelcearu (autore del gol vittoria) e il futuro. “Dovevamo ripartire da alcuni concetti fondamentali, come ritrovare solidità. Questa partita è stata fatta con attenzione, a volte si vince anche con l’1 a 0. Nedelcearu sta facendo bene, è cresciuto. Bravo e attento contro due attaccanti fisici”.

“Avevamo bisogno di non subire gol, sono contento per la prova in generale di tutti. Abbiamo nove partite per fare qualcosa di importante, dobbiamo fare il possibile per battere il Venezia che è tosto e qualitativo”, conclude.

