Aglietti: “Il Palermo non ha fatto niente, Pigliacelli si è esaltato”

Parla Alfredo Aglietti. Il tecnico del Lecco ha parlato in conferenza stampa al termine del match perso contro il Palermo.

“Oggi abbiamo perso dopo la miglior prestazione da quando sono qui – afferma Aglietti, parole riportate da Pianetaserieb.com -. Il risultato è una mazzata. Il Palermo non ha fatto niente, nel secondo tempo non ha fatto un tiro in porta. Le occasioni le abbiamo avute, Pigliacelli ha fatto due super parate e si è esaltato, ma non è per trovare scuse”.

“Non posso dire niente alla squadra per impegno e gioco, unica pecca risultato – continua -. Le cose vanno fatte digerire piano piano alla squadra. Io non mi voglio arrendere. Adesso è difficilissimo, ma visto ciò che hanno dato i ragazzi non mi arrenderò”.

