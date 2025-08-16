Nicola: “Il Palermo ha giocatori di Serie A, per il loro obiettivo sono a posto”

“In questo momento il Palermo può essere paragonato a noi“. Così Davide Nicola, tecnico della Cremonese, al termine della partita che ha visto i rosanero trionfare ai rigori e passare ai sedicesimi di Coppa Italia. L’allenatore ha risposto alla domanda sulla differenza di categoria tra le due squadre.

“Due ottime squadre si sono affrontare, siamo all’inizio e in fase di completamento – afferma -. Il Palermo ha preso giocatori di Serie A, loro per il loro obiettivo sono a posto . Noi abbiamo preso giocatori di Serie A ma non siamo a posto. Ci manca il lavoro quotidiano, in più di noi il Palermo ha fatto solo il rigore decisivo”.

“Incontreremo squadre anche più forti del Palermo, diamoci un obiettivo – continua -. Nel momento in cui arriverà quello che ci serve ci metteremo a lavorare. L’obiettivo della Cremonese è chiaro a tutti, la partita è stata positiva sotto tanti punti di vista. Avremmo voluto passare il turno”.





Sulla squadra: “La difesa è stata ampiamente rinnovata con Mussolini, Terracciano e Baschirotto. A centrocampo hanno fatto bene Collocolo e Vandeputte, Grassi è arrivato da poco. Davanti bene Johnsen, Vazquez e De Luca”.

LEGGI ANCHE

LE PAGELLE DI GUIDO MONASTRA

LA CRONACA DEL MATCH