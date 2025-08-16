Cremonese – Palermo, la diretta testuale del match / LIVE
Si ricomincia. Il Palermo debutta ufficialmente in Coppa Italia contro la Cremonese, squadra neopromossa in Serie A che ha cambiato tanto in estate. A partire dalle ore 21.15, la diretta testuale su Stadionews.
Le formazioni ufficiali (calcio d’inizio alle 21.15)
CREMONESE (3-5-2): 1 Audero; 24 Terracciano, 6 Baschirotto, 15 Bianchetti (C); 27 Vandeputte, 18 Collocolo, 33 Grassi, 7 Zerbin, 3 Pezzella; 9 De Luca, 90 Bonazzoli.
A disposizione: 16 Silvestri, 69 Nava, 8 Valoti, 11 Johnsen, 13 Afena-Gyan, 17 Sernicola, 19 Castagnetti, 20 Vazquez, 22 Floriani Mussolini, 23 Ceccherini, 38 Bondo, 48 Lordkipanidze, 55 Folino, 77 Okereke.
Allenatore: Nicola.
PALERMO (3-4-2-1): 22 Bardi; 29 Peda, 13 Bani, 32 Ceccaroni; 27 Pierozzi, 8 Segre (C), 10 Ranocchia, 3 Augello; 21 Le Douaron, 11 Gyasi; 20 Pohjanpalo.
A disposizione: 63 Cutrona, 77 Di Bartolo, 5 Palumbo, 9 Brunori, 15 Nicolosi, 18 Avena, 23 Diakité, 28 Blin, 31 Corona, 80 Squillacioti, 86 Brutto.
Allenatore: Inzaghi.
ARBITRO: Zanotti (Rimini).
AA1: Belsanti (Bari).
AA2: Biffi (Treviglio).
IV UFFICIALE: Marcenaro (Genova).
VAR: Aureliano (Bologna).
AVAR: Prenna (Molfetta).