Cremonese – Palermo, le formazioni ufficiali
Inzaghi conferma il 3-4-2-1 ma cambia diverse pedine rispetto all’amichevole contro il Manchester City. In porta c’è Bardi al posto dell’infortunato Gomis, mentre Peda vince il ballottaggio in difesa con Diakité. Pierozzi gioca sulla fascia destra, mentre in attacco ci sono Le Douaron e Gyasi dietro Pohjanpalo.
Le formazioni ufficiali (calcio d’inizio alle 21.15)
CREMONESE (3-5-2): 1 Audero; 24 Terracciano, 6 Baschirotto, 15 Bianchetti (C); 27 Vandeputte, 18 Collocolo, 33 Grassi, 7 Zerbin, 3 Pezzella; 9 De Luca, 90 Bonazzoli.
A disposizione: 16 Silvestri, 69 Nava, 8 Valoti, 11 Johnsen, 13 Afena-Gyan, 17 Sernicola, 19 Castagnetti, 20 Vazquez, 22 Floriani Mussolini, 23 Ceccherini, 38 Bondo, 48 Lordkipanidze, 55 Folino, 77 Okereke.
Allenatore: Nicola.
PALERMO (3-4-2-1): 22 Bardi; 29 Peda, 13 Bani, 32 Ceccaroni; 27 Pierozzi, 8 Segre (C), 10 Ranocchia, 3 Augello; 21 Le Douaron, 11 Gyasi; 20 Pohjanpalo.
A disposizione: 63 Cutrona, 77 Di Bartolo, 5 Palumbo, 9 Brunori, 15 Nicolosi, 18 Avena, 23 Diakité, 28 Blin, 31 Corona, 80 Squillacioti, 86 Brutto.
Allenatore: Inzaghi.
ARBITRO: Zanotti (Rimini).
AA1: Belsanti (Bari).
AA2: Biffi (Treviglio).
IV UFFICIALE: Marcenaro (Genova).
VAR: Aureliano (Bologna).
AVAR: Prenna (Molfetta).
2 thoughts on “Cremonese – Palermo, le formazioni ufficiali”
C’è un errore in formazione. Viene dato Brunori titolare mentre dovrebbe invece essere in panchina
In panchina 6 primavera.
CFG SVEGLIA!
Urgente rinforzi!
Osti fatti sentire.
I campionati si vincono pure con le panchine.
Comunque sempre Forza Grande Palermo