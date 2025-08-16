​​

Cremonese – Palermo, le formazioni ufficiali

Redazione 16/08/2025 20:09





Inzaghi conferma il 3-4-2-1 ma cambia diverse pedine rispetto all’amichevole contro il Manchester City. In porta c’è Bardi al posto dell’infortunato Gomis, mentre Peda vince il ballottaggio in difesa con Diakité. Pierozzi gioca sulla fascia destra, mentre in attacco ci sono Le Douaron e Gyasi dietro Pohjanpalo.

Le formazioni ufficiali (calcio d’inizio alle 21.15)

CREMONESE (3-5-2): 1 Audero; 24 Terracciano, 6 Baschirotto, 15 Bianchetti (C); 27 Vandeputte, 18 Collocolo, 33 Grassi, 7 Zerbin, 3 Pezzella; 9 De Luca, 90 Bonazzoli.

A disposizione: 16 Silvestri, 69 Nava, 8 Valoti, 11 Johnsen, 13 Afena-Gyan, 17 Sernicola, 19 Castagnetti, 20 Vazquez, 22 Floriani Mussolini, 23 Ceccherini, 38 Bondo, 48 Lordkipanidze, 55 Folino, 77 Okereke.


Allenatore: Nicola.

PALERMO (3-4-2-1): 22 Bardi; 29 Peda, 13 Bani, 32 Ceccaroni; 27 Pierozzi, 8 Segre (C), 10 Ranocchia, 3 Augello; 21 Le Douaron, 11 Gyasi; 20 Pohjanpalo.

A disposizione: 63 Cutrona, 77 Di Bartolo, 5 Palumbo, 9 Brunori, 15 Nicolosi, 18 Avena, 23 Diakité, 28 Blin, 31 Corona, 80 Squillacioti, 86 Brutto.

Allenatore: Inzaghi.

ARBITRO: Zanotti (Rimini).
AA1: Belsanti (Bari).
AA2: Biffi (Treviglio).
IV UFFICIALE: Marcenaro (Genova).
VAR: Aureliano (Bologna).
AVAR: Prenna (Molfetta).

LEGGI ANCHE

CREMONESE – PALERMO, IL REGOLAMENTO 

2 thoughts on “Cremonese – Palermo, le formazioni ufficiali

  2. In panchina 6 primavera.
    CFG SVEGLIA!
    Urgente rinforzi!
    Osti fatti sentire.
    I campionati si vincono pure con le panchine.
    Comunque sempre Forza Grande Palermo

    Rispondi

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *