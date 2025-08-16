Foggia – Siracusa, c’è la diretta tv e streaming? Dove vederla, canale, orario / Coppa Italia Serie C

La nuova Coppa Italia Serie C 2025/26 prende ufficialmente il via con una sfida carica di storia e passione: Foggia – Siracusa. Il match andrà in scena allo stadio Pino Zaccheria sabato 16 agosto 2025, con calcio d’inizio fissato alle 21.00.

I tifosi si chiedono: sarà trasmessa in diretta tv o in streaming? Ecco tutte le informazioni utili su dove vedere la partita, i dettagli sul canale, l’orario e il contesto della sfida.

Foggia – Siracusa, diretta tv e streaming 📡

La partita non sarà trasmessa in diretta tv da Sky o NOW.





👉 Infatti, nonostante Sky detenga i diritti televisivi anche per la Coppa Italia Serie C, le trasmissioni inizieranno soltanto dagli ottavi di finale in poi.

📺 Canale TV: nessuna diretta prevista

💻 Streaming: non disponibile

⏰ Orario: sabato 16 agosto 2025, ore 21.00

🏟 Stadio: Pino Zaccheria, Foggia

Il caso Turati: assenza e polemiche 🤒⚡

Alla vigilia del match, a far discutere è stata l’assenza del tecnico Marco Turati dal pullman diretto in Puglia.

Secondo il comunicato ufficiale del Siracusa, l’allenatore è stato costretto a fermarsi per una virosi intestinale, supportata da certificato medico. La società ha chiarito che, qualora Turati dovesse riprendersi rapidamente, sarà organizzato un viaggio lampo per raggiungere la squadra.

Tuttavia, sui social e negli ambienti vicini allo spogliatoio, si parla anche di possibili malumori legati alla mancanza di rinforzi in rosa. Una voce che, per ora, resta solo un mormorio.

La sfida dello Zaccheria 🔥

Il debutto contro il Foggia non è una gara come le altre. Lo “Zaccheria” è uno stadio noto per il suo ambiente infuocato, e il fascino della Coppa Italia di Serie C rende la partita ancora più vibrante.

Il Foggia : guidato da Delio Rossi , i rossoneri arrivano da una stagione sofferta, culminata con la salvezza ottenuta ai playout contro il Messina. Ora i satanelli puntano a cambiare marcia e ripartire con ambizioni più alte.

Il Siracusa: reduce dalla promozione tra i professionisti, vuole dimostrare di poter reggere il passo della Serie C. La gara sarà un test importante per misurare la compattezza del gruppo e la condizione atletica.

Foggia – Siracusa, info utili sulla partita 📝

Competizione: Coppa Italia Serie C 2025/26

Turno: Primo turno eliminatorio

Data: sabato 16 agosto 2025

Orario: ore 21.00

Stadio: Pino Zaccheria (Foggia)

Diretta tv/streaming: non disponibile