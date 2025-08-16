Corriere Romagna – “Il Palermo è tornato alla carica per Klinsmann”

Filippo Inzaghi non ha abbandonato l’idea di acquisire Jonathan Klinsmann e ha sollecitato il Palermo a riprendere le trattative. Giovedì sera, infatti, il club rosanero ha ristabilito i contatti con il Cesena, che all’inizio della settimana aveva ritirato Klinsmann dal mercato dopo il fallimento dello scambio con Gomis, causato dall’infortunio del portiere senegalese, avviando contestualmente le negoziazioni per il rinnovo contrattuale.

Lo riporta il Corriere della Romagna. Il Cesena, che in caso di conclusione dello scambio con Gomis avrebbe accettato 350 mila euro per il prestito più 1,3 milioni come obbligo, ha ora fissato la richiesta a un milione e 750 mila euro da corrispondere immediatamente. Tale cifra è ritenuta troppo elevata dal Palermo, che ha pertanto richiesto una settimana di tempo per cercare di ottenere l’approvazione del proprio consiglio di amministrazione (City Group, affiliato al Manchester City) per un budget aggiuntivo; tale autorizzazione era stata negata più volte fino a lunedì scorso.

Tuttavia, il Cesena necessita di una risposta entro martedì al più tardi, poiché nel caso in cui dovesse cedere il portiere dovrà tempestivamente individuare un sostituto adeguato.



