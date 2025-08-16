Osti: “Interverremo ancora sul mercato. Manca un portiere”

Parla Carlo Osti. Il direttore sportivo del Palermo è stato intervistato per Sportmediaset e ha parlato della scelta di prendere Inzaghi al posto di Dionisi e degli imminenti sviluppi di calciomercato.

“Abbiamo preso Inzaghi perché ha dimostrato di essere un vincente in Serie B – afferma – . Speriamo che possa portare entusiasmo a Palermo. Lui è riuscito a raggiungere un grande obiettivo: i tifosi sono tornati a sostenerci. Ora tocca a noi fare risultati”.

“Ci sono ancora due settimane di mercato. Cercheremo di rifinire la rosa, qualcosa ci manca. Innanzitutto un portiere, a livello numerico. Cercheremo di colmare le lacune con l’obiettivo di formare una squadra competitiva”, continua.





