E’ morto Pippo Baudo, lo showman catanese aveva 89 anni. Il famosissimo intrattenitore siciliano si è spento sabato 16 agosto 2025.

Pippo Baudo è stato tra i presentatori più conosciuti della televisione italiana. È stato uno dei volti più importanti della Rai ma ha trascorso anche un breve periodo su Mediaset.

Durante la sua carriera ha condotto programmi celebri come Il Festival di Sanremo, ma anche Settevoci, Canzonissima, Domenica in, Fantastico, Serata d’onore e Novecento. Indiscusso leader delle conduzioni del Festival della canzone italiana, presentato tredici volte tra il 1968 e il 2008.





Pippo Baudo e il calcio

Pippo Baudo, nato a Catania, è stato un tifoso del club rossazzurro ma anche della Juventus. Nel 2003, alla conduzione di Sanremo, ospitò tutta la squadra bianconera per cantare sul palco.

Il messaggio di cordoglio del Palermo

Il Palermo FC esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Pippo Baudo, assoluto protagonista della storia televisiva italiana.

