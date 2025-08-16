Palermo, Peda ko a Cremona: sostituito al 43′ per infortunio. Difesa decimata

Brutta tegola per il Palermo: Patryk Peda è uscito per infortunio al 43′ del primo tempo durante il match di Coppa Italia contro la Cremonese. Una notizia che preoccupa dato che i rosa a livello numerico adesso sono striminziti in difesa.

Peda ha subito una botta al ginocchio destro: nella parte finale del primo tempo il difensore si è spinto in attacco e nel tentativo di crossare dentro l’area di rigore ha subito un fallo da Pezzella dal quale è uscito malconcio. Al 41′ si è accasciato a terra, dopo un tentativo di rientro, al 43′ ha alzato bandiera bianca.

Le sue condizioni saranno da valutare nelle prossime ore ma per il Palermo adesso ha a che fare con un’emergenza in difesa: in questo momento tra i rosa è assente Magnani per problemi familiari. L’unico che può ricoprire il ruolo di braccetto di destra è adesso Diakité.





LEGGI ANCHE

CREMONESE – PALERMO, IL REGOLAMENTO