Siracusa eliminato dalla Coppa Italia Serie C, il Foggia vince 2 – 1

Il Siracusa lotta ma è fuori dalla Coppa Italia Serie C: i siciliani hanno perso 2 – 1 a Foggia nel loro esordio tra i professionisti, decisive le reti di Garofalo e Bevilacqua, per gli ospiti gol di Contini.

Adesso il Siracusa, neopromosso in Serie C, deve pensare all’esordio in Serie C che avverrà in casa della Salernitana. Subito una trasferta proibitiva per i siciliani, che devono ancora completare la squadra (mercato bloccato da problemi con la fideiussione.

Il Siracusa ha affrontato questa trasferta pugliese senza il proprio allenatore: Turati ha infatti presentato un certificato medico per sospetta gastroenterite virale.



