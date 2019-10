Non solo Palermo-Licata. Domenica 20 ottobre oltre al bagno di folla allo stadio Renzo Barbera (con potenziale record di spettatori), è in programma infatti in mattinata la mezza maratona di Palermo (la “VI Palermo International Half Marathon”, con oltre 900 atleti al via). Due eventi che hanno spinto la polizia municipale a rivedere in maniera significativa la viabilità in città.

Per quanto concerne la partita Palermo – Licata (inizio ore 15.00), è prevista domenica dalle ore 12.30 la consueta chiusura dell’area antistante lo stadio per creare il cosiddetto prefiltraggio: chiusura al traffico da piazza Leoni a piazza Salerno e nelle vie del Carabiniere e Cassarà.

Già dalla mattina di sabato, dalle 11.30, invece è chiusa al traffico viale Regina Elena con conseguente divieto di sosta per permettere i preparativi della gara podistica. Dalla mattina di sabato e fino a domenica, viale Principe di Scalea sarà a doppio senso di marcia, mentre sulle vie Anadiomene e Glauco, verrà istituito il senso unico di marcia e divieto di sosta sul lato sinistro.

IL PERCORSO DELLA MEZZA MARATONA: gli atleti correranno da Mondello fino in piazza Castelnuovo per poi ritornare a Mondello. La partenza è prevista per le 9.30 in viale Regina Elena. Domenica dalle 8 (fino al passaggio degli ultimi atleti) sono chiuse le seguenti strade: viale Regina Elena, piazza Valdesi, viale Margherita di Savoia, viale Diana, viale Ercole, piazza dei Quartieri, ingresso Villa Niscemi, via Case Rocca, piazza Leoni, via dell’Artigliere, via del Granatiere, piazza Vittorio Veneto, via della Libertà, via Carducci, piazza Ruggiero Settimo, piazza Castelnuovo, via della Favorita, largo Willy Brandt, viale Principe di Scalea.

Dalle 7 di domenica, inoltre, scatteranno i divieti di sosta con rimozione coatta: piazza Vittorio Veneto, via dell’Artigliere, via del Granatiere, via della Libertà, piazza Castelnuovo, via Turati, via Regina Elena, piazza Valdesi, viale Margherita di Savoia, via Paolo Giaccone, via Sebastiano Bosio, via Principe di Scalea, piazza dei Quartieri, via della Favorita, largo Willy Brandt, via Mater Dolorosa, piazza Pallavicino.

