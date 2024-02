Offerta rifiutata, il presidente ha detto no | Lo blinda subito per altri due anni

Il presidente non vuole sentire ragioni. Vuole assolutamente prolungare il contratto del suo gioiello. Di chi si tratta e cosa prevede il possibile nuovo accordo

Il calciomercato è entrato nella sua fase più calda. Da qui alla chiusura sono previsti gli affari finali che serviranno alle singole squadre per provare a raggiungere i rispettivi obiettivi stagionali. Oltre ai trasferimenti e alle cessioni tengono però banco anche i le proposte rifiutate e i prolungamenti contrattuali.

In casa Napoli ad esempio dopo il rinnovo di Osimhen il presidente De Laurentiis vuole sistemare anche altre situazioni che se lasciate in sospeso potrebbero giocare brutti scherzi. Sicuramente ci saranno dei cambiamenti visto che il gruppo che ha vinto il terzo storico scudetto va in qualche modo rinnovato.

Zielinski sembra sempre più lontano dal capoluogo campano e da febbraio sarà libero di accordarsi con altri club per la prossima stagione. Non è da escludere che possa andare via anche qualcun altro del gruppo del tricolore. Anche per ragioni di cassa è lecito aspettarsi qualcosa in tal senso.

Al contempo però il presidente De Laurentiis non ha nessuna intenzione di rinunciare ad un giocatore che paradossalmente sta facendo meglio quest’anno (almeno in termini numerici) e che ormai rappresenta uno dei pilastri dello spogliatoio. Per questa è pronta una proposta per il rinnovo del contratto.

Napoli: De Laurentiis vuole blindarlo a tutti i costi

Il giocatore in questione è Matteo Politano che ha un accordo con il club azzurro fino al 2025. La dirigenza campana non vuole trascinarsi dietro ulteriori casi nella prossima stagione e vuole definire la situazione. La volontà è quella di prolungare l’accordo di altri due anni e arrivare ad un’intesa fino al 2027.

I matrimoni si fanno in due però e quindi serve anche il benestare del calciatore per concludere l’affare. Al contempo però l’ex Inter e Sassuolo ha avuto più di qualche proposta negli scorsi mesi, alcune delle quali piuttosto allettanti provenienti da formazioni di altri campionati.

Politano: la permanenza è più che un’ipotesi

La trasferta araba per la Supercoppa Italiana aveva generato più di qualche timore visto che l’Al-Shabab era pronta a ricoprire di petroldollari l’esterno azzurro. A meno di clamorosi colpi di scena sia il presidente De Laurentiis sia l’entourage del giocatore non hanno preso in considerazione questa pista.

La priorità è il Napoli è il rinnovo con adeguamento contrattuale a 3 milioni di euro a stagione. Il giusto riconoscimento per chi ha scritto una pagina indelebile della squadra napoletana che meno di un anno fa è salita sul tetto d’Italia lasciandosi dietro le rivali con un distacco abissale.