La sua avventura è finita: saluta Napoli e tutti i compagni | Il reparto offensivo ha un uomo in meno

Il calciomercato di gennaio è arrivato verso la sua conclusione, ma qualche sorpresa è ancora attesa: il Napoli cede il suo giocatore. Tra le mille difficoltà incontrate in campionato e nelle coppe, ora è tempo di una nuova avventura.

Con l’arrivo del nuovo anno si è aperta anche una delle fasi più importanti di ogni stagione. Il mercato di gennaio, di “riparazione”, è molto utile per tantissime realtà. Arrivati praticamente al giro di boa del campionato, tutti i club hanno potuto rilevare quali siano i punti di debolezza del proprio organico.

Così, ogni squadra ha l’occasione di movimentarsi per puntellare la rosa, acquistando i calciatori che potranno permettere di raddrizzare il tiro e arrivare a fine campionato raggiungendo gli obiettivi di stagione. Il mercato di gennaio di solito è più complicato di quello estivo.

Innanzitutto bisogna partire dal presupposto che nessuna squadra può permettersi di stravolgere in maniera netta il proprio undici titolare. Per portare un nuovo gruppo di giocatori a performare al meglio, infatti, ci vuole tempo. Arrivati a questo punto del campionato, però, di tempo ce n’è poco, visto che non è prevista nessuna pausa.

Inoltre, c’è anche da considerare che le società sono più restie a privarsi dei propri gioielli a campionato in corso. Per operare a gennaio, dunque, c’è bisogno di sfruttare le occasioni che si palesano in giro per il mondo.

Il Napoli in difficoltà

Tra le varie situazioni che si stanno palesando in campionato, quella del Napoli è una di quelle che fa più rumore. Dopo aver concluso la stagione passata con la conquista storica dello Scudetto, quest’anno il club partenopeo sta accumulando più delusioni che altro.

Ultima, ma non meno importante, la finale di Supercoppa persa nei minuti finali contro l’Inter. In questo contesto, il Napoli ha trovato spazio per una cessione di uno dei suoi tesserati all’estero.

Ufficiale il trasferimento in Spagna

Tra i tanti nomi giovani del calcio italiano, quello di Leonardo Rossi è noto agli esperti del settore: dopo essere cresciuto nelle giovanili della Roma, nel 2018 si è trasferito al Milan. Da qui, poi, il passaggio alla primavera del Napoli.

In questa battute conclusive di calciomercato Rossi ha scelto di ripartire dalla quarta categoria spagnola, più precisamente al Lleida Esportiu. Certo non si tratta di una piazza prestigiosa, ma potrebbe regalare un nuovo slancio all’italiano per il futuro della sua carriera.