“Sono il nuovo Lautaro”: ecco il colpaccio dell’inverno | Arriva in Italia e l’allenatore gli affida la squadra

La Serie A si arricchisce notevolmente con l’arrivo di questo top player. L’Inter può seriamente cominciare a tremare.

Se dovessimo immaginare l’attaccante simbolo degli argentini nel nostro campionato, Lautaro Martínez sarebbe in cima superando la concorrenza. L’attaccante dell’Inter, ormai da diversi anni, è diventato il punto di riferimento dei nerazzurri ed è un vero trascinatore, un uomo leader capace di influenzare e condizionare i suoi compagni di squadra dentro e fuori dal campo.

Quando a Milano vi era anche Romelu Lukaku, insieme formavano la coppia denominata LuLa in quanto avevano garantito faville agli allenatori che ne avevano avuto la fortuna di averli in squadra.

Ora, il suo compagno di reparto è Marcus Thuram che è giunto a parametro zero nella scorsa sessione di calciomercato estiva e sta dimostrando a pieno titolo di non essere un rincalzo ma di avere tutte le doti tecniche e qualitative al pari di giocatori come il centravanti belga, ormai alla Roma.

Lautaro, in questo campionato, sta dimostrando ancora una volta di essere un grandissimo centravanti dalla tempra indiscutibile. Il suo modo di essere in campo, infatti, lo eleva tra i migliori centravanti attualmente in Italia e non solo.

Il talento di Lautaro

Grazie alle sue grandissime doti tecniche, non è un elemento che può fare comodo per la vena realizzativa. Il suo obiettivo in mezzo al campo è anche quello di garantire un sacrificio tale da mettere in condizione i suoi compagni di ottenere risultati importanti anche a costo di ripiegare nella retroguardia e dare un supporto alla linea difensiva e mediana.

Il suo grande estro e il suo immenso talento sono sicuramente sotto gli occhi di tutti. Non è infatti un mistero che diverse squadre possano seriamente pensare di poterlo monitorare e presentare qualche offerta allettante all’Inter sin dalla prossima estate.

Lautaro Giannetti all’Udinese

Società di Premier League e di Liga spagnola, infatti, non hanno mai nascosto di nutrire un interesse per lui ma da qui a pensare che la società nerazzurra se ne possa privare è davvero difficile. In Italia, però, da pochi giorni è giunto un nuovo Lautaro, un argentino dal grandissimo talento proveniente dal Velez. Stiamo parlando di Lautaro Giannetti, difensore che secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, è approdato in Friuli Venezia Giulia vestendo la maglia dell’Udinese.

Questo forte giocatore, portando un nome così importante, dovrà dimostrare a tutti di essere un elemento di spicco e soprattutto di rilievo per evitare che non faccia un buco nell’acqua. C’è da pensare, infatti, che l’assenza lunga di Bijol possa portare Cioffi ad impiegarlo quanto prima tra i titolari.