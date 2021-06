MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

L’ex vicepresidente del Padova, Barbara Carron, non ha preso bene le ultime dichiarazioni di Rino Foschi, con cui ha lavorato dal 2010 al 2013 con il club veneto. Il dirigente sportivo ex Palermo ha spiegato di non aver potuto comprare Marco Verratti perché “la vice presidente non lo riteneva un giocatore interessante”.