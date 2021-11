MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Il Palermo si prepara ad affrontare per la prima volta nella sua storia una trasferta a Picerno. Come riporta Il Giornale di Sicilia, per i rosa l’unico precedente con il club lucano è risalente proprio al match di Coppa Italia di quest’anno, vinto dal Palermo per 4 – 1.

Si tratterà quindi della prima volta e il Palermo spinto dal travolgente entusiasmo delle ultime partite dovrà tenere l’attenzione al massimo per due motivi: in questi due anni di Serie C in quasi tutti i casi in cui i rosa hanno incontrato dei club per la prima volta nella storia hanno faticato parecchio. Gli esempi sono con Teramo e Bisceglie lo scorso anno e con il Monterosi in questa stagione (mentre il primo incontro con la Paganese dello scorso campionato fu l’unico a essere stato vinto).

In più il Palermo dovrà migliorare lo score con le neopromosse che sicuramente poteva essere migliore: dopo i pareggi con Messina e Monterosi e la sconfitta con il Taranto, i rosa cercano la terza vittoria con le reduci dal campionato di D proprio contro il Picerno (le altre due erano arrivate alla 1a giornata con il Latina e in seguito con la Fidelis Andria).

