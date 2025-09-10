Palermo, a settembre il primo crocevia della stagione: 5 gare in 16 giorni ​​

Finito il calcio d’agosto, la stagione può avere inizio in maniera definitiva. Il Palermo di Inzaghi parte con 4 punti e si appresta ad affrontare un mese di settembre infuocato, dove il livello degli avversari e il numero delle partite si alzeranno. I rosanero saranno messi a dura prova, non sempre è andata bene negli ultimi tre anni di Serie B.

Dionisi ha fatto 8 punti in 4 partite

Agrodolce il bottino di Alessio Dionisi nel mese di settembre: l’ex allenatore rosanero ha conquistato 8 punti in 4 partite, figli di 2 vittorie in trasferta e 2 pareggi in casa. 30 giorni che si sono rivelati lo specchio di quella squadra, abile nell’andare a vincere in casa di Juve Stabia e Sudtirol ma incapace di mettere due vittorie una dietro l’altra, pareggiando al “Barbera” con Cosenza e Cesena (nel corso della stagione il Palermo ci riuscirà solamente due volte). In mezzo la sconfitta sonora di Napoli per 5 – 0, inevitabile per valori delle due rose anche se il risultato era da arginare in qualche modo.

Si trattava però di un calendario diverso: il Palermo l’1 settembre giocava già la quarta giornata di campionato dopo un agosto deludente con due sconfitte e una vittoria. La sosta in quel caso è arrivata tra la quarta e la quinta giornata a settembre inoltrato, quest’anno tra la seconda e la terza.





Corini sfiorò il poker nel 2023

Le due stagioni di Corini videro due mesi di settembre completamente diversi l’uno dall’altro: la prima, quella che sancì il ritorno in Serie B del Palermo nel 2022/23, vide i rosa giocare 3 partite, perdendone 2 e vincendone una. Il mese si aprì con un netto 3 – 0 subito in casa della Reggina di… Inzaghi. Poi la bella vittoria contro il Genoa al “Barbera” e infine il ko a Frosinone.

Nel 2023/24 il Palermo spiccò il volo, o quasi. In 4 partite giocate sono state 3 le vittorie rosa e una la sconfitta, incredibile per come avvenuta. Si tratta infatti della vittoria corsara del Cosenza al “Barbera” arrivata grazie alla rete di Canotto al 91′, una partita che arrivò in mezzo tra le grandi vittorie contro FeralpiSalò e Ascoli e la grandiosa vittoria a Venezia, dove Brunori batté… Pohjanpalo con una tripletta, risultato finale 1 – 3.

Per Inzaghi settembre è già un esame

Il calendario del Palermo di Inzaghi comincia a complicarsi e non poco: in questo mese i rosanero affronteranno Sudtirol e Cesena fuori casa, Bari e Venezia alla Favorita. In mezzo c’è anche la trasferta in casa dell’Udinese valida per i sedicesimi di Coppa Italia. Il club di viale del Fante giocherà 5 partite in appena 16 giorni a partire dal 14 settembre nella trasferta più lunga di tutto il campionato in Trentino fino all’infrasettimanale del 30 settembre al “Barbera” contro una diretta concorrente come il Venezia. E i punti inizieranno già a pesare.

