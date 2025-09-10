Zauli a Repubblica: "È un Palermo tarato per la Serie A, inutile nascondersi" ​​

“I tempi sono cambiati. Noi giocammo annate meravigliose quando non si pensava di poter vedere il Palermo in A. Dopo l’avvento di Zamparini tutto diventò reale e tangibile”.

Lo ha detto l’ex Palermo Lamberto Zauli, intervistato nell’edizione odierna di Repubblica. L’allenatore è stato per pochissimo tempo al Sudtirol con cui non è scattata la scintilla.

“È successo e ne sono stato un po’ vittima, ma hanno deciso così. La mia carriera ne ha risentito perché avevo ancora due anni alla Juve: ho fatto una scelta professionale per cercare di sognare e invece non ho neanche iniziato”.





Poi, il presente. “È un Palermo tarato per la A, inutile nascondersi. Poi, però, parla il campo e la B è sempre equilibrata. Anche Monza e Venezia sulla carta sono attrezzate: ci vuole continuità ed equilibrio”.