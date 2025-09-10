Nestorovski al GdS: “Pohjanpalo e Brunori? Con due così si va in A”
“Brunori e Pohjanpalo? Sono due grandi attaccanti“. Lo ha detto l’ex capitano del Palermo Nestorovski, intervistato dal Giornale di Sicilia proprio sui rosanero.
“Pohjanpalo ha segnato tanto con il Venezia e continua a farlo, Brunori è una sicurezza assoluta. Per i difensori avversari sarà davvero dura, perché entrambi sanno sempre come arrivare al gol”.
“Per arrivare in fondo bisogna vincere soprattutto contro le squadre della parte destra della classifica. Gli scontri diretti sono più facili da preparare, perché hai lo stadio pieno che ti spinge. Ma la differenza la fanno le altre partite, quelle che non sono di cartello”.
