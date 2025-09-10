Pohjanpalo: “Amo Palermo e i suoi tifosi. Con questa squadra possiamo sognare" ​​

Parla Joel Pohjanpalo. L’attaccante del Palermo è stato intervistato per Tuttosport e ha fatto il punto della situazione in vista della ripresa del campionato. I rosanero torneranno in campo domenica contro il Südtirol.

“Abbiamo iniziato con una vittoria e un pareggio in campionato, siamo a quattro punti insieme a tante altre squadre e abbiamo però pure passato il turno in Coppa Italia. La Serie B è un torneo molto diﬃcile, lo vedremo anche dalla prossima partita in trasferta, in casa del Südtirol, che non sarà sicuramente facile, ma noi andiamo lì per vincere“, afferma.

“Cosa apprezzo maggiormente di tutta l’avventura in Sicilia? Il pubblico molto caldo. Quello rosanero è un grande club, c’è una grande squadra, con grande qualità. E che bello il “Barbera” con 30 mila persone, è emozionante giocarci”.





Sull’obiettivo stagionale, dice: “Con questa squadra dobbiamo arrivare lontano, anche se chiaramente adesso ragioniamo partita per partita. Siamo solo all’inizio, abbiamo conquistato 4 punti, ci sono tantissime gare da disputare”.

Sul rapporto con Palermo, dice: “Arancina o arancino? Arancina, assolutamente! Se mi è mai capitato di andare a Mondello? Diciamo che il luogo che apprezzo di più di Palermo è il centro, dove può esserci il contatto con la gente. La città piace sia a me, che alla mia famiglia”.

