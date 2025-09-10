Desplanches tra sogni e obiettivi: “Ho trovato la mia strada, ora non mi pongo limiti” ​​

Sebastiano Desplanches si racconta. Il portiere, di proprietà del Palermo e attualmente in prestito al Pescara, ha concesso una lunga intervista a gianlucadimarzio.com nella quale ha parlato a cuore aperto del suo presente e delle prospettive future.

“Sto molto bene – ha spiegato –. Sono felice di essere arrivato a Pescara. Speravo che la trattativa si chiudesse prima, ma il presidente Sebastiani e il direttore Foggia mi hanno fatto capire fin da subito quanto mi volessero qui”.

Uno sguardo anche al passato, tra Trento, Vicenza e Palermo: “Sono stati anni importanti, esperienze che mi hanno fatto crescere. Ma il calcio è fatto di scelte: ho trovato la mia strada e adesso penso solo al Pescara. Obiettivi? Non mi pongo limiti”.





Poi un pensiero rivolto al futuro: “Un ragazzo deve sognare la Serie A, la Champions League o la nazionale. Io guardo sempre avanti: sono giovane e convinto che, lavorando duro, potrò togliermi delle belle soddisfazioni”.

Infine, le parole su Alessandro Plizzari, protagonista assoluto della promozione dei biancazzurri in Serie B: “So di raccogliere un’eredità importante, ma non voglio caricarmi di troppe pressioni. Penso solo a dare il massimo, giorno dopo giorno”.

