Breda: “Serie B? Tante squadre forti, ma non vedo un Sassuolo quest’anno” ​​

Parla Roberto Breda. Il tecnico, attualmente senza panchina dopo l’ultima esperienza con la Salernitana conclusa con l’esonero, è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb per analizzare l’avvio di Serie B. Breda ha rivelato di non vedere una dominatrice come il Sassuolo dello scorso anno.

“Serie B? Non vedo un Sassuolo – ha spiegato –. Ci sono però squadre molto forti come Palermo, Monza, Venezia ed Empoli. Il Monza, in particolare, ha mantenuto l’organico e può contare su una struttura importante”.

Un avvio di campionato che, secondo Breda, non permette ancora giudizi definitivi: “Siamo solo alla seconda giornata, è presto per parlare. Ho visto cose interessanti: mi è piaciuta molto la Carrarese a La Spezia. Ci sarà tempo per capire davvero che tipo di torneo sarà”.





LEGGI ANCHE

PALERMO, A SETTEMBRE IL PRIMO CROCEVIA