Palermo, adesso Segre vuole sbloccarsi anche in trasferta

L’ottima prestazione di Segre contro la Carrarese, coronata dal suo terzo gol stagionale, conferma il momento positivo del centrocampista, che ha già eguagliato il numero di reti segnate nell’intero campionato precedente. Nonostante ciò, il Palermo continua a soffrire lontano dal Barbera, soprattutto a centrocampo: tutti e quattro i gol dei mediani, infatti, sono arrivati in casa (tre di Segre e uno di Gomes). In trasferta, le sei reti complessive sono state realizzate principalmente dall’attacco – sempre con Pohjanpalo – e in parte dalla difesa, mentre dal centrocampo non è ancora arrivato alcun contributo realizzativo.

Questa mancanza di equilibrio in mezzo al campo ha influenzato negativamente sia la fase difensiva sia quella offensiva: la squadra non sempre riesce a sfruttare la superiorità numerica nelle transizioni e fatica a creare occasioni pericolose per via delle difficoltà nel trovare passaggi chiave, sia filtranti che sugli esterni. Per invertire la tendenza, due le soluzioni principali: tentare di più il tiro dalla distanza e aumentare gli inserimenti senza palla, le stesse armi che hanno reso Segre così efficace nelle gare casalinghe.

Il numero 8 rosanero punta ora a migliorare il suo record di sette reti della stagione 2023/24: gliene mancano quattro, ma ha già raggiunto quota tre più velocemente rispetto all’anno scorso. Al di là dei numeri personali, però, l’obiettivo prioritario per Segre resta la promozione in Serie A, traguardo che avrebbe un valore speciale per lui, uno dei pochi superstiti della rosa presente in tutte le stagioni di B dell’era City Football Group. Lo riporta il Giornale di Sicilia.





