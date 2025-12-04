Sudtirol - Palermo, 7 Daspo e 2 denunce a tifosi rosa dal Questore di Bolzano ​​

Il Questore di Bolzano ha emesso 7 Daspo nei confronti di tifosi del Palermo, accusati di essersi resi protagonisti di comportamenti scorretti durante la partita contro il Sudtirol. Inoltre 2 denunce sono state depositate per lo sfondamento del plexiglass che divide il settore ospiti dalla tribuna.

Quella trasferta era stata vietata ai tifosi residenti in Sicilia a pochi giorni dal giorno dell’incontro: il settore ospiti è stato lo stesso gremito di supporters provenienti da altre parti d’Italia, ma i tifosi residenti a Palermo sono lo stesso partiti per il Trentino e sono rimasti fuori dallo stadio.

La partita è stata vinta dal Palermo con il risultato di 0 – 2. In quell’occasione a decider l’incontro è stata una doppietta di Joel Pohjanpalo.







