Serie B, il recupero tra Juve Stabia e Bari finisce in parità: la classifica aggiornata
Un punto per vedere la zona salvezza: il Bari pareggia in casa della Juve Stabia con il risultato di 0 – 0 e prova a scacciare la crisi. Si tratta della seconda partita di Vivarini, la prima era stata la cocente sconfitta per 5 – 0 a Empoli.
D’altro canto la Juve Stabia, che si è vista annullare un gol dal Var ed è andata più volte vicina al vantaggio, riesce ad agganciare la zona playoff (nono posto a pari punti con l’ottavo.
LA CLASSIFICA
30 Monza
28 Frosinone
26 Modena, Cesena
25 Venezia
23 Palermo
20 Empoli
19 Catanzaro, Juve Stabia, Avellino
18 Juve Stabia*
17 Reggiana, Padova
16 Carrarese
15 Entella
14 Mantova, Bari
13 Südtirol
11 Spezia
10 Sampdoria
9 Pescara