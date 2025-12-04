Athletic Palermo, con la Vibonese si giocherà a porte chiuse ​​

Redazione 04/12/2025 19:59

Niente pubblico al Velodromo per Athletic Palermo – Vibonese. Si era aperta la possibilità che ci fosse il pubblico a spingere i ragazzi di Ferraro contro la Vibonese settima in classifica, ma non sarà così.

Come annunciato sul profilo Instagram ufficiale della squadra, non è arrivato l’ok per aprire la struttura ai tifosi, che quindi dovrà aspettare per supportare la squadra nerorosa, terza forza in classifica a sole tre lunghezze dal Savoia capolista.

La partita è in programma domenica 7 dicembre alle ore 14:30, mentre la prossima in casa si giocherà il 21 dicembre contro il Ragusa.



