Altro divieto di trasferta in Serie B, stop ai tifosi del Cesena per Padova ​​

In Serie B continuano i divieti di trasferta imposti alle varie tifoserie da CASMS e autorità competenti. Come si vociferava nei giorni precedenti, è arrivato il divieto per i tifosi del Cesena per la trasferta di Padova.

L’ufficialità arriva direttamente sul sito del Padova, dove viene specificato che “Su disposizione delle autorità preposte alla pubblica sicurezza, si informa che tutti i tifosi biancoscudati, residenti al di fuori della provincia di Padova, potranno acquistare i biglietti per i settori locali solo se in possesso della tessera di fidelizzazione del Calcio Padova”.

Non si è fatta attendere la risposta della Curva Mare del Cesena: “In questa occasione addirittura il divieto viene esteso a tutta la tifoseria e non solo ai non tesserati, a dimostrazione del fatto che la fidelizzazione totale di una tifoseria sia soltanto una grandissima presa per in giro. In un calcio sempre più alla deriva con divieti e restrizioni studiati a tavolino per nascondere lacune, fallimenti societari, orari e giorni improponibili continuiamo a combattere esclusivamente per noi e per la nostra amata maglia“.







Gli ultras non mollano e appoggeranno la squadra di Mignani durante l’allenamento del sabato mattina: “Invitiamo tutta la tifoseria a caricare i ragazzi all’allenamento di sabato mattina, che si terrà a porte aperte. Appuntamento ore 10.30 nel parcheggio antistante il campo, fuori la voce per i ragazzi e contro chi sta lentamente e inesorabilmente distruggendo il calcio della gente”.

LEGGI ANCHE

VASIC GIOCATORE DEL MESE