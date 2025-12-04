Catania, Toscano: “Bisogna spingere sull’acceleratore, abbiamo bisogno di tutti”

Domenico Toscano, alla vigilia di Catania – Crotone, ha analizzato in conferenza stampa la situazione del club etneo, che deve difendere la vetta solitaria della classifica.

“Partita che si presenta con delle difficoltà, come tutte – esordisce -. Mi rivolgo all’ambiente, perché domani c’è bisogno di tutti. Bisogna disputare una prova importante e sono convinto che la faremo perché i ragazzi l’hanno affrontata con la massima attenzione e concentrazione. Ci sono momenti e momenti, questo è un momento in cui devi spingere sull’acceleratore. E’ una partita non dico decisiva ma che rappresenta un passaggio importante se vuoi dare continuità”.

Toscano riprende il precedente della coppa Italia, che ha visto vincente il Crotone in agosto: “Venerdì sera potrebbe venire fuori una partita simile a quella di Coppa Italia. In quel caso noi non siamo riusciti a riconoscere in modo repentino le fasi della partita, oggi invece la squadra riconosce quando deve stare alta, bassa, scalare, uscire evitando l’attimo di ritardo. Sappiamo cosa fare, ma il come lo faremo domani sarà determinante“.







Catania che dovrà fare i conti con tanti infortuni, ma per il mister non sono un alibi: “Tante defezioni? Fanno parte del percorso di un’annata. Abbiamo la fortuna di avere costruito un organico che può sopperire – anche se non per tanto tempo – questa grossa emergenza. Non sono preoccupato delle assenze. Il mio unico obiettivo e pensiero è che la squadra continui a fare quel che ha espresso finora, a prescindere da chi gioca”

LEGGI ANCHE

SIRENE DALLA B PER CORONA