Palermo, sirene di mercato per Corona: due club di Serie B interessati ​​

Giacomo Corona al centro di voci di mercato: il giovane attaccante palermitano ha collezionato 8 presenze in stagione (6 in campionato e 2 in Coppa Italia), la maggior parte delle quali da subentrato e con pochi minuti giocati. Per questo motivo non è impossibile pensare a una cessione in prestito durante la sessione invernale.

Sulle tracce di Corona, secondo quanto riportato da Il Messaggero, ci sono Pescara e Reggiana, club che avevano già manifestato interesse in estate. In quell’occasione fu Inzaghi a bloccare tutto, ritenendo Corona meritevole di far parte della rosa.

Il tutto dipenderà dai tipi di movimenti che il Palermo ha intenzione di fare: Corona è infatti entrato nelle rotazioni in alcune partite e seppur non sia un titolare rappresenta una pedina utile per far rifiatare Pohjanpalo. Vale a dire che in caso di cessione andrebbe sostituito.







