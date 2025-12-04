Nuovo acquisto per l'Athletic Palermo: Paolo Grillo è nerorosa / UFFICIALE ​​

Paolo Grillo è un nuovo giocatore dell’Athletic Palermo. L’attaccante classe 1997 ha firmato un contratto con i nerorosa valido fino al 30 giugno 2027. Cresciuto nel settore giovanile del Palermo, Grillo ha maturato esperienza tra Serie C (142 presenze) e Serie D. Reduce dall’esperienza alla Reggina, ha vestito anche le maglie di Siena, Vibonese, Sicula Leonzio, Akragas, Messina, Siracusa, Pro Vercelli, Catanzaro e Cittadella, con cui ha debuttato in Serie B.

“Ho ricevuto solo feedback positivi su questa società e sul gruppo, e questo mi ha convinto – le prime parole dell’attaccante – . Quando si è presentata l’occasione non ho avuto dubbi. Da avversario l’Athletic Club Palermo mi aveva già impressionato, soprattutto nella gara di Reggio Calabria. Sono pronto a lavorare per raggiungere gli obiettivi della squadra. Ritroverò diversi amici ed ex compagni, un motivo in più per dire sì”.

Soddisfatto anche il direttore sportivo, Giampiero Clemente: “Grillo è un talento che arricchisce il nostro reparto offensivo. Siamo certi che saprà dare un contributo importante, non solo in campo ma anche all’interno del gruppo, grazie alla sua esperienza”.







Grillo ha scelto la maglia numero 44 e sarà a disposizione di Ferraro già domenica nella sfida casalinga contro la Vibonese. Movimenti anche in uscita. L’Athletic Palermo comunica il trasferimento in prestito dell’attaccante Gonzalo Bustos al Montelepre.

