Palermo, Vasic è il giocatore del mese di novembre secondo i tifosi ​​

Aljosa Vasic è stato votato dai tifosi come miglior giocatore del mese di novembre. I fischi e le contestazioni dell’anno scorso sono un lontano ricordo: il giovane centrocampista ha conquistato l’affetto e la stima del popolo rosanero, anche se il percorso è appena cominciato.

Un mese di novembre d’altissimo livello per Vasic. Assist contro il Pescara, il primo della sua esperienza al Palermo, poi un ottimo spezzone di partita a Castellammare di Stabia, nonostante la sconfitta. A Chiavari è arrivata la prima maglia da titolare in campionato, mentre con la Carrarese ha disputato la migliore prestazione da quando veste il rosanero.

