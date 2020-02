Numeri incredibili per il Palermo dei dilettanti. I rosa fino a questo momento, dentro casa hanno potuto contare sull’apporto di una media di 16.000 tifosi. Dopo un inizio 2020 con numeri bassi il derby con l’FC Messina sembra aver riacceso l’entusiasmo nel popolo rosanero.

Ma è la media quella che stupisce: come riportato da ‘Il Giornale di Sicilia’, il dato riguardante il Palermo è maggiore rispetto a quello di ben tre squadre di Serie A come Brescia, Cagliari e Sassuolo. In più il numero per i rosa è pressoché identico a quello del Parma.

Volendo invece confrontare le ultime esperienze rosanero, il ‘Barbera’ già dalla prossima partita raggiungerà i 200.000 spettatori totali in stagione, un numero considerato inarrivabile negli ultimi due campionati di Serie B.

LEGGI ANCHE

GDS – “PALERMO, DIFESA BUNKER”

IL PALERMO SI MUOVE PER IL CENTRO SPORTIVO