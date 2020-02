La miglior difesa del girone I (nonché miglior difesa della Serie D). Così ‘Il Giornale di Sicilia’ commenta il momento difensivo del Palermo, sottolineando come nelle ultime tre partite i rosa non abbiano concesso gol agli avversari.

“Pelagotti ora punta al record di imbattibilità stagionale“. Contro Roccella, Marina di Ragusa e FC Messina, il Palermo è tornato a non prendere gol per tre partite consecutive, cosa che non accadeva da più di due mesi. Solo 12 gol subiti, in tutta la Serie D soltanto il Bitonto ha fatto meglio nel girone H con soli 8 gol al passivo.

Nell’edizione de ‘Il Giornale di Sicilia’ troviamo anche la candidatura di Vito Chimenti a rappresentante di AmiciRosanero e le ultime sul centro sportivo.

LEGGI ANCHE

GLI ATTACCANTI TRASCINANO IL PALERMO