Gravina annuncia : “Mi ricandido alla presidenza della FIGC”

Gabriele Gravina ha annunciato che si ricandiderà alla presidenza della FIGC. L’attuale presidente è stato intervistato per il “Corriere della Sera” e ha parlato del perché è arrivato a questa scelta.

“Mi ricandido. Non è stata una decisione facile, ma molto ponderata – ha ammesso – . Certe forme di aggressione che ho ricevuto nelle ultime settimane, e che non hanno precedenti in un paese civile come l’Italia, non mi hanno impedito di andare avanti. Si è fatto di tutto per indurmi a non candidarmi. Ma non mi conoscono. Ho la capacità e la serenità di andare a testa alta e la coscienza a posto”. Gravina è stato eletto presidente nel 2018 e poi nel febbraio 2021 è stato rieletto.

“Sono stato tentato più volte di chiudere il mio impegno in FIGC – continua – l’avevo confidato ai responsabili delle componenti che mi hanno sempre sostenuto. Tuttavia, avevo un impegno morale con loro. Bisogna completare un percorso condiviso. È stata una scelta sofferta, non facile, ma responsabile”.





Poi una battuta su un suo eventuale sfidante: “Del Piero? Qualcuno lo deve candidare“.

