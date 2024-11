Alessandro Del Piero presidente della FIGC? L’idea che piace ai tifosi

La corsa alla presidenza della FIGC entra nel vivo. Il presidente uscente, Gabriele Gravina, ha fissato per il 3 febbraio le elezioni che si terranno a Roma. Nonostante le vicende giudiziarie che lo coinvolgono, Gravina potrebbe scegliere di ricandidarsi per portare avanti il suo lavoro in Federazione. Tuttavia, si fa strada l’idea di una svolta: molti auspicano un cambio di leadership, immaginando un nome di grande rilievo, magari un ex calciatore che rappresenti al meglio il mondo del calcio.

Tra i possibili candidati è emerso il nome di Alessandro Del Piero, una figura capace di entusiasmare i tifosi e le componenti tecniche. L’eventualità di una sua candidatura ha acceso l’entusiasmo di molti appassionati, che vedrebbero finalmente un uomo di calcio alla guida della Federazione. La sua esperienza da calciatore, unita al carisma che lo ha reso un’icona del calcio italiano, potrebbe rappresentare una ventata di freschezza per la FIGC, andando a ridisegnare gli attuali equilibri.

Del Piero, presente il 23 novembre allo Juventus Stadium per seguire Italia -All Blacks di rugby, ha ricevuto la maglia azzurra numero 10 dal capitano Michele Lamaro, un gesto che ha ribadito il legame profondo dell’ex campione con i valori dello sport. Durante l’evento, Del Piero ha sottolineato l’importanza di guadagnarsi il rispetto dei tifosi, un principio che potrebbe ispirarlo anche fuori dal campo, nell’ambito di una nuova sfida istituzionale.





L’idea di Del Piero presidente della FIGC piace perché incarna il desiderio di un cambio di rotta: mettere il calcio al centro delle decisioni, con un leader che lo conosca davvero. Una prospettiva che infonde speranza nei tifosi, desiderosi di vedere una Federazione più vicina al mondo sportivo che rappresenta.