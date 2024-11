Palermo – Sampdoria, le formazioni ufficiali

Alessio Dionisi non cambia e sceglie ancora il 4-3-3. In difesa torna Baniya, mentre a centrocampo è confermato Verre insieme a Ranocchia – che gioca come play al posto di Gomes – e Segre. Henry è il terminale offensivo, ai suoi fianchi ci sono Insigne e Di Francesco.

LE FORMAZIONI UFFICIALI (calcio d’inizio alle 17.15)

PALERMO (4-3-3): 1 Desplanches; 23 Diakité, 4 Baniya, 43 Nikolaou, 32 Ceccaroni; 8 Segre (C), 10 Ranocchia, 26 Verre; 11 Insigne, 20 Henry, 17 Di Francesco.

A disposizione: 12 Nespola, 46 Sirigu, 3 Lund, 6 Gomes, 7 Di Mariano, 9 Brunori, 14 Vasic, 18 Nedelcearu, 19 Appuah, 21 Le Douaron, 25 Buttaro, 29 Peda.





Allenatore: Dionisi.

SAMPDORIA (4-2-3-1): 33 Silvestri; 18 Venuti, 6 Romagnoli (C), 5 Riccio, 44 Ioannou; 7 Bellemo, 17 Meulensteen; 15 Akinsanmiro, 10 Tutino, 11 Pedrola; 20 La Gumina.

A disposizione: 1 Vismara, 22 Ghidotti, 8 Ricci, 14 Kasami, 23 Depaoli, 25 Ferrari, 28 Yepes, 31 Vulikic, 34 Leonardi, 72 Veroli, 80 Benedetti, 84 Sekulov.

Allenatore: Sottil.

ARBITRO: Doveri (Roma 1).

AA1: Berti (Prato).

AA2: Giuggioli (Grosseto).

IV UFFICIALE: De Angeli (Milano).

VAR: Di Paolo (Avezzano).

AVAR: Perenzoni (Rovereto).

