Toscano: “Catania grande piazza, c’è poco equilibrio: si va dall’esaltazione alla depressione”

L’allenatore del Catania, Domenico Toscano, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Cavese e ha voluto evidenziare l’importanza di allenare in una piazza così importante, che spesso e volentieri è “poco equilibrata”.

“Noi allenatori siamo chiamati a trovare soluzioni per dare soprattutto equilibrio – afferma – . In una piazza così poco equilibrata, come tutte le grandi piazze, si va dall’esaltazione alla depressione a seconda che le cose vadano bene o meno bene, quindi l’allenatore deve mantenere equilibrio all’interno del gruppo e dentro la società”.

“Io non posso esaltarmi o deprimermi ma trasmettere equilibrio alla squadra – continua – allenandoci con questo equilibrio e consapevolezza delle difficoltà, sapendo anche di dovere continuare a dare qualcosa in più come fatto nelle ultime gare di campionato. Ci sono margini per migliorare perché ho visto la voglia dei ragazzi di fare le cose per bene, con grinta, determinazione, sacrificio. È con questo atteggiamento che puoi scalare la classifica”.





