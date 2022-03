MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

La delusione arrivata dal match contro la Fidelis Andria porta con sé anche la perdita di un “record” invidiabile della formazione rosanero: il Palermo di questa stagione prima di questa partita non era mai infatti passato in svantaggio al Barbera.

Come ricorda Il Giornale di Sicilia, se si vuole andare a trovare la squadra che prima dell’Andria aveva segnato prima dei rosa in casa loro bisogna tornare al 25 aprile del 2021, quando fu la Cavese (cenerentola dello scorso campionato) a passare in vantaggio in una partita poi vinta dal Palermo per 3 – 2.

È stato comunque importante sotto l’aspetto psicologico riagguantare il risultato e non perdere l’imbattibilità casalinga, anche se vincere sarebbe stato molto importante per Baldini e i suoi, ancora alla ricerca della continuità mai trovata.

