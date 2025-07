Inzaghi: “Soddisfatto del ritiro. Si sta creando un bell’ambiente”

ORE 20.05 – “Sono molto soddisfatto. Oggi era un piacere vedere giocare il Palermo. Il ritiro è stato dispendioso e li ho fatti correre fino allo stremo. Non c’è stato alcun infortunio, stanno tutti bene. Abbiamo messo minutaggio nelle gambe di tutti. Speriamo di arrivare il 9 agosto con le gambe pronte”.

ORE 20.06 – “Sono soddisfatto del pressing. Sarebbe stato bello se avesse segnato subito Pierozzi con un recupero palla. C’è grande applicazione. So la qualità di questi giocatori con la palla, mi premeva fargli capire alcune cose senza palla”.

ORE 20.07 – “Calendario? Preferire incontrare lo Spezia per scaramanzia, ma dobbiamo affrontarle tutte”.





ORE 20.08 – Peda per me è fortissimo, può giocare in tutti i ruoli e per me è un titolare. A Palumbo mancano 20 giorni di ritiro ma è forte e deve solo mettersi in condizione. Vasic? Anche lui fortissimo, tra venti giorni capiremo cosa fare ma per me può rimanere. Se capiremo che non potrà essere protagonista lo daremo, ma stiamo valutando”.

ORE 20.09 – “Si sta creando un bell’ambiente. Qui non c’è nulla di assicurato se non la società e il pubblico. I titolari devono dimostrarmi che non sbaglio le scelte. Per me l’ultima mezz’ora è un’altra partita e chi è ammonito con me va fuori. Spero di non rimanere mai in 10”.

ORE 20.10 – “Per Gomis decideremo per il suo bene. Se capiamo che può fare il titolare lo fa, se il rischio è troppo grande allora faremo un’altra scelta. Con molta serenità prenderemo la giusta scelta per il ragazzo”.

ORE 20.11 – “Magnani ha una sciatalgia ma ha sempre lavorato o sul campo o in piscina. Alla ripresa sarà pronto e diventerà fondamentale. Bani? Può giocare dove vuole come Peda o Magnani. Sono tutti forti. Al momento lo vedo centrale ma può far tutto”.

