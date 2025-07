Sorteggio calendario Serie B, la diretta testuale / LIVE

ORE 20.43 –Pohjanpalo incontrerà il suo passato alla sesta giornata: il Palermo affronterà il Venezia al Renzo Barbera.

ORE 20.40 – Prende parola l’ad del Palermo Giovanni Gardini: “Campionato difficile e complicato, serve lavoro e sacrificio altrimenti i risultati non si ottengono”.

ORE 20.33 – Il Palermo giocherà le prime due in casa: dopo la Reggiana arriva al Barbera il Frosinone. Alla terza Sudtirol – Palermo, alla quarta Palermo – Bari.





ORE 20.30 – SVELATO IL CALENDARIO: il Palermo affronta la Reggiana alla prima giornata di campionato.

ORE 20.25 – Prende la parola Luigi De Laurentiis, presidente del Bari e vice presidente della Lega B: “Abbiamo pensato alle date delle partite con Boxing Day, Pasquetta tra le altre per andare incontro ai tifosi”.

ORE 20.21 – Gravina, presidente della Figc, in collegamento: “La Serie B porta con sé uno straordinario bagaglio di emozioni. Il mio augurio è che possiate vivere un campionato di grande successo”.

ORE 20.19 – Laurienté, calciatore del Sassuolo, in collegamento dal ritiro del club, ringrazia la Lega per aver ricevuto il premio “Pablito” per la stagione 2024/25, nella quale è stato il capocannoniere della Serie B.

ORE 20.15 – In collegamento c’è adesso Massimo Coda, che scherza insieme a Schwoch sul record e sul fatto che il calciatore della Samp può adesso superarlo.

ORE 20.12 – Stefan Schwoch riceve il premio “Pablito” alla carriera. L’attaccante è stato agganciato da Massimo Coda per il record di gol segnati in Serie B nella classifica all time.

ORE 20.10 – Prende la parola il presidente di Lega B Bedin: “Sarà la solita Serie B ricca di imprevedibilità ed equilibrio, poi è un campionato in cui c’è un gran legame tra le città e le squadre”.

ORE 20.03 – Prendono parola il presidente del Mantova Filippo Piccoli e il Sindaco di Mantova Mattia Palazzi che accolgono gli ospiti presenti.

ORE 20 – INIZIA L’EVENTO. Al Palazzo Te di Mantova al via al sorteggio del calendario di Serie B.

Nasce la Serie B 2025/26: il calendario del campionato cadetto verrà svelato a partire dalle ore 20 a Mantova (Palazzo Te). Segui la diretta testuale su Stadionews a partire dalle ore 20.00

LE SQUADRE PARTECIPANTI

Avellino

Bari

Carrarese

Catanzaro

Cesena

Empoli

Frosinone

Juve Stabia

Mantova

Modena

Monza

Padova

Palermo

Pescara

Reggiana

Sampdoria

Spezia

Sudtirol

Virtus Entella

Venezia