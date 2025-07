Palermo, il debutto in campionato è contro la Reggiana

Il Palermo giocherà la prima partita del campionato di Serie B 2025/ contro la Reggiana. I rosa ospiteranno gli emiliani al Renzo Barbera, dato che da due anni non avevano giocato in casa l’esordio stagionale. Nella passata stagione il Palermo ha battuto la Reggiana al Barbera: in quel caso il risultato finale è stato 2 – 0 per i rosa, in rete Gomes ed Henry.

Bisognerà ancora stabilire la data precisa della partita, che si giocherà comunque nel weekend di sabato 23 agosto, indicato come inizio del campionato di Serie B. Il Palermo, tra l’altro, giocherà anche la seconda giornata in casa: l’avversario in quel caso sarà il Frosinone.

Addirittura i rosa giocheranno tre delle prime quattro partite in casa: dopo Reggiana e Frosinone, il Palermo volerà in casa del Sudtirol alla terza giornata. Alla quarta invece i rosa ospiteranno il Bari.





Dal suo ritorno in Serie B nel 2022 il Palermo ha giocato la prima giornata una volta in casa e due volte in trasferta: nel 2022 l’esordio è stato al Barbera contro il Perugia e i rosa sono riusciti a vincere con il risultato di 2 – 0. Nel 2023 l’esordio è stato al San Nicola di Bari, in quel caso il risultato è stato di 0 – 0. Nel 2024, sotto richiesta specifica dei rosa alla Lega, il Palermo ha giocato le prime partite in trasferta, perdendo alla prima giornata in casa del Brescia per 1 – 0.

