Palermo – Annecy 1 – 0 / LIVE | Gol di Pohjanpalo

4′ p.t. – GOL DI POHJANPALO. Sugli sviluppi di un corner battuto da Augello, il finlandese è lasciato completamente solo e ha tempo di stoppare e angolare il tiro.

2′ p.t. – Pierozzi a un passo dal gol. Grande inserimento in area e ottima parata di Callens.

ORE 17.33 – INIZIA LA PARTITA. Palermo in completo all pink attacca da sinistra verso destra. Annecy in maglia nera e rossa.





Quinta e ultima amichevole per il Palermo di Inzaghi: i rosanero sfidano l’Annecy, formazione della Ligue 2 francese. Segui la diretta testuale della partita su Stadionews a partire dalle 17.30.

Le formazioni ufficiali (calcio d’inizio ore 17.30)

PALERMO (3-5-2): 1 Gomis; 27 Pierozzi, 29 Peda, 32 Ceccaroni; 11 Gyasi, 8 Segre, 10 Ranocchia, 14 Vasic, 33 Augello; 9 Brunori (C), 20 Pohjanpalo.

A disposizione: 22 Desplanches, 77 Di Bartolo, 3 Lund, 5 Palumbo, 6 Gomes, 7 Di Francesco, 13 Bani, 15 Nicolosi, 18 Avena, 21 Le Douaron, 28 Blin, 31 Corona, 80 Squillacioti, 86 Brutto.

Allenatore: Inzaghi.

ANNECY (3-4-2-1): 16 Callens; 42 Debbiche, 41 Delphis, 26 Makutungu, 11 Neelakandan, 21 Nsakala (C), 36 Raache, 34 Riou, 19 Veniere, 35 Yahi, 37 Chouchane.

A disposizione: 22 Billemaz, 39 Borella, 1 Escales, 8 Hbouch, 27 Kouadio, 6 Lajugie, 38 Monteville, 9 Rambaud, 20 Tiendrebeogo, 23 Veillon.

Allenatore: Guyot.

