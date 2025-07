Palermo, ecco il numero di maglia scelto da Bani

Mattia Bani indosserà la maglia numero 13 nella sua nuova esperienza con il Palermo. L’indicazione arriva dalle formazioni ufficiali diramate per l’amichevole contro l’Annecy, in cui il giocatore figura in distinta con il nuovo numero.

Una scelta tutt’altro che casuale: il 13 è infatti un numero a cui Bani è profondamente legato. Lo ha indossato per ben nove stagioni, a partire dal campionato 2013/14 con la Pro Vercelli, passando per le esperienze a Bologna, Parma e soprattutto durante i cinque anni trascorsi al Genoa, prima del trasferimento in Sicilia.

Nella sfida contro l’Annecy, Bani partirà dalla panchina, ma potrebbe comunque fare il suo esordio in maglia rosanero nella ripresa, complici le inevitabili rotazioni previste nel secondo tempo del match.