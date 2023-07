MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

“Capirete, con quelli che arriveranno, che tipo di idea di gioco vogliamo mettere in campo“. Il mercato del Palermo è in fermento e non accenna a rallentare. Questo ciò che traspare dalle parole di Eugenio Corini, pronunciate in conferenza stampa nel ritiro in Trentino.

“Sono arrivati giocatori ma c’è la volontà di migliorare ancora la squadra – ha proseguito Corino -. La formazione ha potenziale ma si può aumentare, stiamo attenti agli sviluppi di calciomercato, che è iniziato bene. Ci faremo trovare pronti”.

Il tecnico non nasconde la volontà della proprietà di continuare con gli acquisti. “Stiamo lavorando su qualche nome“. Riguardo i giovani provenienti dalla “casa madre City”, Corini ha confermato l’interesse. “L’anno scorso è arrivato Gomes, c’è attenzione“.

Poi la situazione di Verre e Tutino dopo la scadenza del prestito: la porta rimane socchiusa. “Sono giocatori bravi, non sono fuori del tutto ma la valutazione la faremo più avanti”.

