Palermo, bella iniziativa con le scuole: coinvolte 100 ragazzine

Il Palermo racconta l’iniziativa “Il calcio è un gioco da ragazze”: attraverso una nota nel sito ufficiale il club rosa ha comunicato il programma svolto a piazza Magione che ha coinvolto 100 ragazzine siciliane.

IL COMUNICATO

Una piazza, dei palloni, 100 ragazzine delle scuole palermitane, tutte insieme per dire che “Il calcio è un gioco da ragazze”. Palermo FC, la Lega Nazionale Dilettanti Sicilia, il Comune di Palermo con l’Assessorato allo Sport e l’Ufficio Regionale Scolastico scendono in campo per mandare un messaggio di inclusione nella Giornata Internazionale dei diritti delle donne.

Protagoniste, le piccole studentesse palermitane, che si sono dilettate in giochi e attività ludico-sportive a tema calcio, con il coordinamento di allenatori e dirigenti del Palermo Women.

All’evento di questa mattina a piazza Magione hanno partecipato i dirigenti del Palermo, l’assessore alle politiche giovanili del Comune di Palermo Fabrizio Ferrandelli, il presidente della FIGC regionale Sandro Morgana e il Coordinatore regionale di educazione fisica e sportiva dell’ufficio scolastico regionale Giovanni Caramazza.

L’iniziativa ha l’obiettivo di abbattere ogni forma di stereotipo e pregiudizio e favorire l’inclusione, attraverso dei metodi di apprendimento guidati da professionisti. Il calcio nella sua forma più genuina: in uno spazio pubblico, con un pallone tra i piedi e momenti di gioia da condividere.