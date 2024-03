Il Palermo continua a lavorare in vista del match contro il Lecco, la partenza per la Lombardia è ormai imminente ma prima Corini parlerà in conferenza stampa per presentare l’incontro.

Il gruppo rosanero ha concentrato la sessione di venerdì su un’esercitazione tattica basata sulla fase offensiva, dopo aver invece lavorato sulla difesa le giornate scorse.