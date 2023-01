MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Paulo Azzi sempre più vicino al Palermo, tanto che Rinaudo punta ad averlo in Umbria contro il Perugia alla ripresa, o almeno a tesserarlo. Lo riporta il Giornale di Sicilia che da seguito alla notizia di ieri sul superamento della concorrenza della Salernitana (qui i dettagli).

Benedetto Giardina aggiunge che l’esterno è stato tenuto fuori dal Modena nell’ultimo test a Virtus Castelfranco e vuole cederlo soltanto a titolo definitivo. In arrivo anche Orihuela (contratto depositato in Lega), ma rimangono congelate le altre piste che portano a Seck del Torino e Tutino del Parma.

Proseguono le operazioni in uscita, con Doda pronto a trasferirsi all’Imolese in Serie C. Pierozzi attende la Fiorentina proprietaria del cartellino, mentre Lancini ha dei contatti col Cesena, ma attualmente la trattativa sembra essere arenata e in stand by. Il suo contratto è in scadenza a giugno come quello di Marconi, Broh e Valente.