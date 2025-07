Palermo, Brunori e Insigne si allenano assieme in vista del ritiro

I calciatori del Palermo sono già al lavoro in vista del ritiro estivo, in programma a partire dal 13 luglio in Valle d’Aosta. Molti di loro stanno condividendo sui social immagini e video delle sessioni di allenamento personali, segno evidente della voglia di arrivare in buone condizioni fisiche all’inizio della nuova stagione.

Tra i protagonisti di questa fase di preparazione c’è naturalmente il capitano Matteo Brunori, che si sta allenando in città insieme a Roberto Insigne. Quest’ultimo ha pubblicato alcuni scatti sui propri profili social, nei quali appare proprio accanto al numero 9 rosanero, impegnato in una sessione atletica.

Insigne, nonostante sia in uscita, partirà comunque per il ritiro in Valle d’Aosta. La sua cessione, infatti, si presenta complicata a causa dell’alto ingaggio, ma il giocatore vuole farsi trovare pronto in ogni caso, dimostrando professionalità e impegno.





Brunori e Insigne si stanno allenando presso un centro specializzato a Palermo, ma non sono gli unici: anche altri giocatori rosanero, come Gomis e Vasic, hanno condiviso contenuti dei propri allenamenti individuali. L’obiettivo comune è arrivare al meglio alla chiamata di Filippo Inzaghi, nuovo allenatore del Palermo, e conquistare fin da subito un posto nel progetto tecnico.

LEGGI ANCHE

PALERMO, SI CONTINUA A LAVORARE PER ELIA