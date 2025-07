Il Trapani ha un nuovo attaccante: ufficiale l’acquisto di Vazquez dal Monopoli

Federico Vazquez è un nuovo giocatore del Trapani. Non si ferma la campagna acquisti della squadra del patron Antonini: dopo gli arrivi ufficiali di Di Noia, Celeghin e Nicoli, l’attaccante argentino rappresenta il quarto rinforzo di qualità, con l’obiettivo di disputare un campionato da protagonista, nonostante gli otto punti di penalizzazione in partenza.

La società granata si conferma tra le più attive sul mercato: sono ormai prossime all’ufficialità anche le trattative per Grandolfo – anche lui in arrivo dal Monopoli, come Vazquez – e per il giovane talento Podrini. Entrambe le operazioni sono state anticipate dal presidente tramite il suo profilo su X, e non è difficile immaginare che i comunicati ufficiali arrivino nelle prossime ore.

La nota del Trapani

La società Fc Trapani 1905 comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla S.S. Monopoli 1966 i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Federico Nahuel Vázquez. L’attaccante classe 1993, alto 181 cm, nato a San Martin in Argentina è cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Velez. In Italia Vázquez vanta tanta esperienza in club di Serie C. Il giocatore argentino ha vestito, infatti, le maglie di Siracusa, Virtus Francavilla, Catanzaro, Gubbio e Perugia e Monopoli. Con il club biancoverde ha collezionato 16 presenze e 5 reti tra Campionato e Coppa Italia.

Sono più di 200 le presenze e 49 i gol messi a segno da Vázquez nelle competizioni professionistiche italiane.

Queste le sue prime dichiarazioni: «Sono molto contento di questa scelta.

L’ importanza della piazza è la voglia di fare un campionato importante mi hanno spinto a scegliere Trapani. Arrivo- prosegue – con tanta fame e voglia di fare bene Posso ricoprire diversi ruoli nel fronte di attacco sia prima che seconda punta».